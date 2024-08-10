Один человек погиб и 18 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области Происшествия сегодня в 09:02 Фото - © МЧС Нижегородской области

На 549 км трассы М-12 «Восток» в Нижегородской области столкнулись два грузовика и микроавтобус, в результате ДТП пострадали 18 человек, среди них один ребенок, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Также скончался водитель грузовой машины. От МЧС на месте трагедии работали 4 специалиста и 1 единица техники. Ранее автобус с туристами перевернулся на Камчатке. Путешественники ехали в сторону Ключевской группы вулканов. В медучреждение доставили четырех пострадавших.