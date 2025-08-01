Один автомобиль перевернулся: жесткая авария произошла на юго-западе Москвы

Иномарка перевернулась при столкновении с другим авто на юго-западе Москвы

У дома № 5 на Вильнюсской улице в Москве случилось жесткое столкновение двух автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Предварительно, иномарка сначала сбила пешехода, а потом врезалась в припаркованное транспортное средство.

«МК: срочные новости» публикует фото с места ДТП. На нем видно, как белая Audi от удара перевернулась и лежит на крыше прямо посреди дороги. Второй автомобиль марки Nissan вылетел на газон и врезался в дерево.

По данным столичной ГАИ, в результате аварии погибла женщина-пешеход — она попала под колеса немецкой иномарки, когда переходила дорогу.

На месте работают оперативные службы. Дорожное движение не затруднено.

Ранее в Сети появились кадры страшнейшего ДТП с мотоциклом в Москве. На видео показано, как байкер на большой скорости врезался в машину, подлетел и сделал сальто, после чего упал на проезжую часть.