Один автомобиль перевернулся: жесткая авария произошла на юго-западе Москвы
У дома № 5 на Вильнюсской улице в Москве случилось жесткое столкновение двух автомобилей, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Предварительно, иномарка сначала сбила пешехода, а потом врезалась в припаркованное транспортное средство.
«МК: срочные новости» публикует фото с места ДТП. На нем видно, как белая Audi от удара перевернулась и лежит на крыше прямо посреди дороги. Второй автомобиль марки Nissan вылетел на газон и врезался в дерево.
По данным столичной ГАИ, в результате аварии погибла женщина-пешеход — она попала под колеса немецкой иномарки, когда переходила дорогу.
На месте работают оперативные службы. Дорожное движение не затруднено.
Ранее в Сети появились кадры страшнейшего ДТП с мотоциклом в Москве. На видео показано, как байкер на большой скорости врезался в машину, подлетел и сделал сальто, после чего упал на проезжую часть.