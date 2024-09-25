Очевидцы заперли водителя автомобиля, который устроил страшное ДТП в Москве

Очевидцы страшного ДТП в Москве на Миусской площади заперли водителя внутри его автомобиля Toyota Camry. Мужчина пытался покинуть место происшествия, сообщает Mash .

Столкновение сразу 5 машин произошло недалеко от здания РГГУ. Пострадавшую женщину, которую сбили на тротуаре, госпитализировали. В автомобиль скорой помощи ее грузили без сознания.

Также пострадала еще одна женщина — в нее прилетели обломки от дерева, но от госпитализации она отказалась.

На номерах Toyota Camry красовалась надпись «Управление делами президента». В СМИ решили, что в аварию попала машина чиновника, но это не так. Автомобиль зарегистрирован на частную компанию, которая занимается перевозками.