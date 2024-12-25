Очевидцы сообщили о сильном задымлении на территории Казанского Кремля

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В Казани пожарные съехались к Кремлю из-за задымления

Жители Казани наблюдают вечером в среду задымление над Кремлем. К месту происшествия съехались пожарные, сообщает «Осторожно, новости» .

Всех посетителей попросили покинуть территорию Кремля. Туда уже прибыло шесть пожарных машин.

Очевидцы публикуют кадры с места происшествия. Над Кремлем виден белый дым. Огня пока что не наблюдается.

Причины происшествия на данный момент неизвестны.

В среду в аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Причины такого решения не разглашались, но, предварительно, они могли быть связаны с вероятностью атаки БПЛА.