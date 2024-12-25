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В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку рейсов

Для обеспечения безопасности полетов самолетов утром в среду введены временные ограничения на работу Международного аэропорта им. Габдуллы Тукая в Казани, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что там временно не принимают и не отправляют никакие авиарейсы.

По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Причины случившегося не сообщаются. Предварительно, ограничения могут быть связаны с вероятностью атаки БПЛА.