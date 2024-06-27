Очевидец атаки на пляж Севастополя рассказал о характерных ранах пострадавших

Владелец кафе на городском пляже Учкуевка в Севастополе, где прятались отдыхающие после удара Киева, рассказал о характерных ранах у людей при применении американской ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, сообщает РИА Новости .

«Никогда не видел такого типа осколочных ранений — они не кровоточат», — поделился мужчина.

Он также уточнил, что по первому образованию — военный врач.

По словам собеседника, при осмотре девушки, которой прилетел осколок 2,5 на 2,5 см в живот, удивился, что рана не кровила. Также был еще мужчина примерно лет 50, у которого были множественные осколочные ранения по всему телу, но он находился в сознании на ногах, шока не было.

Специалист предположил, что подобный эффект делается, чтобы усложнить первичную диагностику раненых. При кровотечении медики сразу сортируют раненых, чтобы понять, кого эвакуировать в первую очередь.

Он считает, что украинская армия ударила по пляжу преднамеренно, так как днем в летнее время там очень много людей.

23 июня Киев в 12:15 по атаковал ракетами ATACMS Севастополь. Они были сбиты в небе над акваторией, но осколки упали в прибрежной зоне. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Предварительно, ранения и травмы получили 153 человека, из них доставлены в больницы 79, в том числе 27 детей. Погибли четыре человека, из них двое детей.