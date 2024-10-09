Очень странное поведение: учитель в Ставрополье трогал пятиклассницу за попу

В одной из школ Ставропольского края преподаватель истории трогал за попу ученицу пятого класса во время урока. Мужчину уволили, сообщает Baza .

Инцидент произошел в школе №1 села Степного. На опубликованных кадрах видно, как мужчина разговаривает с пятиклассницей и при этом трогает ее руками ее руку и спину. Затем рука мужчины спускается ниже и он останавливается на ягодицах девочки.

Мужчина проработал учителем более 30 лет и до скандального видео к мужчине претензий не было. При этом сам преподаватель считает, что это «было просто по-отечески».

На сегодняшний день педагог написал заявление на увольнение по собственному желанию. Администрация школы планирует в ближайшее время провести с детьми беседу о границах субординации.

Ранее в Екатеринбурге некоторые школы ввели новые требования к классным руководителям, которые теперь должны проверять условия проживания своих учащихся. Проверки инициировали после трагедии, когда местная жительница задушила троих детей.