В Екатеринбурге ввели новые требования к учителям после гибели троих детей

В Екатеринбурге некоторые школы ввели новые требования к классным руководителям, которые теперь должны проверять условия проживания своих учащихся, сообщает «ФедералПресс» .

Классный руководитель обязан обойти каждого ученика в течение учебного года и задокументировать информацию в специальной анкете. В ней указываются условия проживания ребенка, его отношения с родителями, наличие рабочего места, спортивного уголка и книг, а также степень вовлеченности взрослых в воспитание. Например, в анкете должна содержаться информация о том, наказывают ли родители детей за учебные неудачи.

В департаменте образования Свердловской области отметили, что такие визиты не являются обязательными. Каждый учитель решает сам, нужно ли инспектировать ту или иную семью.

«К полномочиям классных руководителей относится работа, направленная на поддержку и помощь детям, находящимся в социально опасных условиях. Педагоги также могут выходить в семьи для знакомства и обсуждения вопросов обучения ребенка», — добавили в ведомстве.

Введение таких проверок, по мнению одного из руководителей школ, было инициировано после трагедии в ЖК «Бажовский», когда мать задушила двух своих сыновей и дочку, решив, что в них вселились бесы. После этого министерство образования выпустило методические рекомендации для учителей о проведении подобных проверок в семьях.