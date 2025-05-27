Обзывалась: раскрыты подробности, как школьнице в Подмосковье сломали ногу

Школа в подмосковном Красногорске организовала внутреннее расследование после того, как ученице сломали ногу. Директор рассказала, что инцидент произошел перед уроком физкультуры, когда дети шли к спортивной площадке, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Одноклассники утверждают, что в столовой пострадавшая оскорбляла девочек, которые, предположительно, виновны в переломе. 23 мая мать пострадавшей была в детском центре имени Рошаля. Затем она пришла в школу, чтобы поговорить с директором и классным руководителем.

Руководитель образовательного учреждения извинилась перед мамой девочки. Она также поговорила с родительницами двух предполагаемых виновниц. Женщины сказали, что готовы оказать помощь.

Мать пострадавшей хотела посмотреть запись с камер видеонаблюдения. Однако из-за технических причин запись не велась. С тех пор к директору школы женщина не обращалась.

26 мая мать пострадавшей сказала классному руководителю, что общалась с полицейскими. Она попросила показать ей запись с камер видеонаблюдения «Безопасный регион».

Классный руководитель подтвердила, что Екатерину до этого никто не травил. Также с ее участием не было конфликтных ситуаций.

В школе организовано внутреннее расследование.

В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области рассказали, что 23 мая травмированную девочку привезли в Детский клинический центр (ДКЦ) им. Л. М. Рошаля. Были организованы обследования, пострадавшей наложили гипс.

Показаний для того, чтобы госпитализировать или оперативно лечить девочку не было. Ее отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что 23 мая в дежурную часть Красногорского отдела полиции УМВД России по г. о. Красногорск поступило заявление от местной жительницы. Она рассказала, что в одной из школ на Южном бульваре ее дочке 2016 года рождения нанесли телесные повреждения.

По предварительным данным, в школе между пострадавшей и двумя одноклассницами случился конфликт. Во время него девочке нанесли телесные повреждения.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Организована проверка. По ее итогам примут решение в соответствии с законодательством.

Пресс-служба Администрации г. о. Красногорск сообщила, что первую помощь пострадавшей оказала медсестра сразу после случившегося в здании школы. Маме девочки рассказали об инциденте.

На место происшествия приехала скорая помощь. Девочке установили предварительный диагноз — растяжение.

Скорая помощь увезла девочку в ДКЦ имени Рошаля. Классный руководитель провела беседу с ученицами, которые поучаствовали в конфликте. Также она пообщалась с родителями девочек. Они сказали, что готовы помочь в случае необходимости.

Классный руководитель пребывает на связи с мамой пострадавшей. Администрация школы проводит внутреннее расследование. Дали объяснения классный руководитель и учитель физкультуры.

Ранее сообщалось, что в красногорской школе №12 дети сломали ногу девочке, над которой ранее издевались. Обидчицы, предположительно, закрыли девочку в раздевалке во время урока физкультуры и выключили свет в помещении. Когда пострадавшая смогла выйти, ее сначала пнули, а потом поставили подножку. Девочка упала и получила сложный перелом ноги.