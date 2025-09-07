Обыски прошли в жилье гендиректора «Биклевер финанс» Скоковой

Следователи обыскали место проживания гендиректора компании «Биклевер Финанс» Яны Скоковой по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей и операциях по переводу денег в валюте или на счета нерезидентов с использованием поддельных документов, сообщает ТАСС .

Как уточнили силовых структурах, в Предпринимательница обвиняется по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В материалах дела также говорится, что аналогичные преступления вменяют второму гендиректору компании Юлии Байтюль. Она сейчас находится под арестом, который такое решение ранее принял Дорогомиловский райсуд Москвы.

Ранее в Москве арестовали чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага. Спортсмена подозревают в причастности к серии похищений людей, занимающихся криптовалютой.