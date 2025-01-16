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Обыски проходят в IT-компании SpectrumData в Екатеринбурге

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в офисе IT-компании SpectrumData, который расположен в центре Екатеринбурга, сообщает РИА Новости .

По данным СМИ, причиной следственного действия могло стать несанкционированное разглашение персональных данных.

Другие детали не приводятся. В самой компании на данный момент ситуацию не прокомментировали.

SpectrumData занимается разработкой решений по управлению рисками на основе больших данных.

Ранее полиция провела обыск в офисе лейбла «Джем», который продюсировал один альбом группы «Руки Вверх!». По предварительным данным, обыск провели по инициативе Сергея Жукова.