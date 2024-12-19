Полиция проводит обыск в офисе лейбла «Джем», который продюсировал «Руки Вверх!»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в офисе лейбла «Джем», который в прошлом продюсировал один альбом группы «Руки Вверх!», сообщает Mash .

По неофициальной информации, обыски в «Джеме» проходят по инициативе лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, который написал письмо на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В своем письме Жуков сообщил, что вместе со вторым участником музыкального коллектива Алексеем Потехиным стал жертвой генерального директора лейбла Андрея Черкасова.

Предварительно, Черкасова подозревают в попытке незаконным способом присвоить себе права на музыкальные произведения «Руки Вверх». Все обстоятельства случившегося выясняются.

Известно, что обыски прошли не только в «Джеме», но и в офисе «Компании Топ 7». Эта фирма зарегистрирована на имя жены Черкасова Юлии Палийчук. Во время визита в офис компании правоохранители встретили и саму Палийчук. Другие подробности о случившемся пока не сообщаются.