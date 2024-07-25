Обвиняемый в подрыве иномарки в Москве был одним из лучших учеников школы

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Обвиняемый в подрыве авто в Москве получал губернаторскую стипендию за учебу

Обвиняемый в подрыве иномарки в Москве Евгений Серебряков отличался хорошей учебой в школе и даже получал стипендию губернатора Волгоградской области, сообщает РИА Новости .

На сайте учебного заведения Урюпинска указано, что Серебряков был учеником 11-В класса. От 9 сентября 2011 года ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области.

Особенно мужчина отличился в знаниях истории. Он часто становился призером различных конкурсов.

24 июля в Москве на улице Синявинской был подорван автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате водителю иномарки оторвало ступни, также пострадала женщина-пассажир.

Преступнику, который заложил взрывчатку, удалось бежать в Турцию. Эту информацию подтвердил директор ФСБ Александр Бортников.

Совместными усилиями правоохранителей России и Турции его удалось оперативно задержать. Преступником оказался Евгений Серебряков.