Обстрел ВСУ ранил 7 человек в Горловке

Семь человек пострадали при украинском обстреле Горловки в ДНР

Украинские войска обстреляли центр города Горловка в ДНР. В результате атаки ранения получили семь человек, сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале .

По словам градоначальника, жители получили ранения различных степеней тяжести. Все пострадавшие — гражданские.

Ранее Приходько предупреждал, что после обстрела ВСУ в центре Горловки нашли суббоеприпасы типа «колокольчик». Мэр просил жителей ни в коем случае не дотрагиваться до взрывных устройств, если они обнаружат их на улице.

13 ноября украинские войска обстреляли город Энергодар в Запорожской области. В результате обстрела погиб мирный житель.