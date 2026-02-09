Обрушилась конструкция: резчика по металлу раздавило в автосервисе в Москве
Обрушившаяся конструкция раздавила мужчину в автосервисе в Новой Москве
Трагедия произошла в Новой Москве в районе Красной Пахры. Мужчина скончался из-за обрушившейся конструкции в автосервисе сообщает «МК: срочные новости».
Конструкция обрушилась внезапно. Под обломками оказался резчик по металлу. Мужчина погиб на месте.
Обстоятельства и причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы пока не комментировали происшествие.
