Обрушилась конструкция: резчика по металлу раздавило в автосервисе в Москве

сегодня в 12:32

Обрушившаяся конструкция раздавила мужчину в автосервисе в Новой Москве

Трагедия произошла в Новой Москве в районе Красной Пахры. Мужчина скончался из-за обрушившейся конструкции в автосервисе сообщает « МК: срочные новости ».

Конструкция обрушилась внезапно. Под обломками оказался резчик по металлу. Мужчина погиб на месте.

Обстоятельства и причины трагедии выясняются. Правоохранительные органы пока не комментировали происшествие.

