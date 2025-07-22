Обручальное кольцо уберегло от губительного удара током мужчину в Москве

37-летнего мужчину в квартире на улице Дмитрия Ульянова в Москве чуть не убило током. Электрический разряд ударил в его кольцо, сообщает « МК: срочные новости ».

В квартире мужчины делали ремонт. Электрик недостаточно изолировал оголенные провода, и они выглядывали из стены.

Хозяин квартиры облокотился на поверхность и случайно дотронулся до кабеля с напряжением. Ударил электрический разряд.

Наибольший урон получило обручальное кольцо. Оно оплавилось, а мужчина остался цел.

Но все же владелец квартиры получил небольшие повреждения. Так, у него распух палец, на руке появились ожоги. Жена вызвала мужчине скорую помощь.

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