Образовалась пробка: автомобиль полиции столкнулся с иномаркой в центре Москвы

сегодня в 16:21

ДТП с полицейским авто произошло в центре Москвы

Легковой автомобиль и полицейская машина столкнулись у станции метро «Новослободская» в столице, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что у обеих машин помят передний бампер. На место уже прибыли сотрудники ГАИ, они огородили автомобили оранжевыми шашками.

В районе аварии затруднено движение. Водителям лучше выбирать пути объезда.

Ранее в Сети появились кадры с моментом аварии с участием автомобиля скорой помощи в Королеве. По данному факту ведется административное расследование.