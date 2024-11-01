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SHOT: украинец чуть не избил обернувшуюся в российский флаг жительницу Канады

Жительница Канады, которая любит РФ, во время Хеллоуина вышла на улицы города с российским триколором. Флаг испугал украинца, сообщает SHOT .

Он начал оскорблять девушку из-за триколора. Агрессивного мужчину даже пришлось держать прохожему.

«Я ударю разок, будешь мне этот флаг показывать», — сказал украинец.

Жительница Канады активно поддерживает Россию и ее солдат. Она давно хотела съездить в РФ, а накануне ей даже выдали визу.

Ранее Bloomberg сообщал, что Запад не вернет Киеву украинских беженцев призывного возраста. Сотрудничать в этом вопросе отказались многие государства ЕС.