Обнаружены нарушения в цеху, едой из которого отравились 43 человека в Улан-Удэ
Фото - © Freepik.com
Большое количество нарушений нашли на предприятии в Улан-Удэ в Республике Бурятия. Его готовой пищей отравились 43 человека, среди которых 18 детей, рассказал представитель управления Роспотребнадзора по региону. Об этом пишет РИА Новости.
Стало известно, что все заболевшие приобрели готовую продукцию одной из компаний в Улан-Удэ. Еда реализовывалась через популярную в городе сеть продуктовых магазинов.
На предприятии нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В данный момент работу цеха приостановили. Продавать готовую продукцию от этой компании в магазинах города нельзя. Проводятся противоэпидемические мероприятия.
Официально зарегистрированы 43 случая отравления. Из них пострадали 18 детей. Больных забрали в больницу. Возбуждено уголовное дело.
