сегодня в 10:12

Обнаружены нарушения в цеху, едой из которого отравились 43 человека в Улан-Удэ

Большое количество нарушений нашли на предприятии в Улан-Удэ в Республике Бурятия. Его готовой пищей отравились 43 человека, среди которых 18 детей, рассказал представитель управления Роспотребнадзора по региону. Об этом пишет РИА Новости .

Стало известно, что все заболевшие приобрели готовую продукцию одной из компаний в Улан-Удэ. Еда реализовывалась через популярную в городе сеть продуктовых магазинов.

На предприятии нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В данный момент работу цеха приостановили. Продавать готовую продукцию от этой компании в магазинах города нельзя. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

Официально зарегистрированы 43 случая отравления. Из них пострадали 18 детей. Больных забрали в больницу. Возбуждено уголовное дело.

