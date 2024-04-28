Обманутые клиенты штурмуют офис Beribit в «Москва-Сити»

Вкладчики поделились, что порядка 10 человек получили деньги, по 5-6 млн рублей.

По их словам, на сегодняшний день известно об около 150 обманутых вкладчиках. При этом компания обещала выплатить 24 млн рублей 18 клиентам по опубликованному списку, но взятые на себя обязательства не выполнила. Самые стойкие из них все еще продолжают оставаться на месте.

Один из криптовкладчиков отметил, что написал заявление в полицию на криптобиржу и ночевал около офиса, ему дали ВИП-очередь на получение денег.

Ранее свыше 50 клиентов Beribit провели около суток у их. Люди требовали вернуть деньги, замороженные несколько дней назад. Представители криптобиржи сказали, что вернут средства только 18 вкладчикам на чуть свыше 24 млн рублей. Всего на бирже «застряли» около 400 млн рублей.

При этом Beribit позиционирует себя как надежная биржа, которая меняет рубли на крипту BTC, ETH и USDT.