Обманутая московская пенсионерка перевела мошенниками свыше 13 млн рублей

В столице мошенники выманили у 69-летней пенсионерки все ее сбережения — более 13 млн рублей, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Москвичке позвонил лжесотрудник сотовой компании, который рассказал об истечении срока действия договора. Согласившись на продление документов удаленно, женщина продиктовала аферистам коды, поступившие в смс-сообщениях. Так, она предоставила злоумышленникам доступ к своему личному кабинету госуслуг.

После этого мошенники сказали пожилой горожанке, что ее сбережения и недвижимость могут быть украдены. Чтобы сохранить имущество, ей «посоветовали» обналичить деньги, а затем перевести их на «счет легализации Росфинмониторинга». Во время разговора аферисты смогли узнать данные о банковских вкладах пенсионерки.

Затем женщине позвонил «лжеправоохранитель». Он разговаривал с жертвой по видеосвязи якобы из своего служебного кабинета, при этом москвичка заметила у мужчины кобуру якобы с табельным оружием, а на заднем плане — госсимволику.

По совету лжесотрудника силовых органов пенсионерка купила новый мобильный телефон, у которого есть функция NFT, и каждый день с помощью банкоматов переводила свои деньги на счета мошенников.

Когда она рассказала аферистам, что денег больше нет, то они попытались похитить квартиру. Несколько раз к женщине приходили риелторы, но настороженные срочной продажей и очень низкой стоимостью жилья специалисты отказывалась от сделки. Через некоторое время пенсионерка поняла, что ее обманули мошенники.

Сотрудники Зюзинской межрайонной прокуратуре контролируют установление всех обстоятельств данного преступления.