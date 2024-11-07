Обманули: застрявшие в Японии россияне ответили, угощают ли их алкоголем

Российские пассажиры круизного лайнера Spectrum of The Seas, застрявшего в японском порту Йокогама по пути в Шанхай, заявили, что алкоголь на борту не сделали полностью бесплатным. Ранее о безвозмездном угощении туристов спиртным писал ряд СМИ, сообщает РБК .

По словам одной из пассажирок, им «интернет только дали». Другой турист отметил, что людям стали бесплатно раздавать воду, а спиртное продают со скидкой 50%.

Ранее SHOT писал, что компания хотела «задобрить» российских туристов лайнера Spectrum of The Seas, который застрял в Японии. Утверждалось, что путешественников начали бесплатно угощать горячительными напитками.

В Шанхае лайнер должен был оказаться 9 ноября, но теперь из-за поломки его ожидают там только 11 ноября. По этой причине у большинства россиян «пропадают» билеты из Китая обратно на родину, и им придется вновь тратиться на путь домой.

По словам пассажира Александра, около 600 россиян не могут покинуть судно из-за отсутствия виз, а власти Японии не хотят идти на уступки. Заложники ситуации обратились за помощью в консульство РФ: им нужна транзитная виза, чтобы улететь из Токио в Шанхай.