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Обломки дрона обнаружили у СНТ «Металлург-1» в Домодедове

Обломки беспилотника ВСУ нашли около СНТ «Металлург-1» в городском округе Домодедово, сообщает Mash .

Они лежат в лесопарковой зоне. Часть БПЛА висит на дереве, часть — лежит на земле.

Еще во вторник утром упавший черный беспилотник со взрывным устройством обнаружили в подмосковной Черноголовке. Он рухнул возле жилого дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что вызовы о дронах поступали из разных территорий региона. Погиб один человек, есть раненые.

«Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям», — уточнил глава области.