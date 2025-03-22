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Обломки БПЛА упали на проезжую часть дороги в Сальске Ростовской области

Обломки беспилотника упали на проезжую часть дороги в Сальске Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Обломки БПЛА упали на дорогу на улице Ворошилова, 6.

В ближайших строениях повреждено остекление. Отмечается, что в результате никто не пострадал.

Ранее в результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. На место происшествия выехали оперативные службы.