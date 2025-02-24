Обледеневшее маломерное судно затонуло у причала в Геленджике

У причала в Геленджике ушло под воду маломерное судно. Это произошло из-за потери устойчивости и обледенения, сообщает РИА Новости .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как судно лежит на боку у причала. Оно полностью покрыто толстым слоем льда.

В оперштабе Кубани сообщили, что судно принадлежит институту океанологии им. Ширшова РАН. По предварительным данным, загрязнения не наблюдается.

Ранее в Сети появились фото поврежденного корпуса танкера Koala, который начал тонуть со 130 тыс. тонн мазута в порту Ленинградской области. Водолазы выявили несколько пробоин в подводной части танкера и заделали их.