Обладателя «Золотого мяча» ограбили в стиле кинофильмов в Италии

В итальянском городе Винченца совершено нападение на легендарного футболиста Роберто Баджо — обладателя «Золотого мяча» и вице-чемпиона мира 1994 года. Звезду и членов его семьи связали в их же доме, причем Баджо пытался оказать сопротивление, сообщает Газета.ru со ссылкой на Corriere del Veneto.

Ограбление произошло вечером 20 июня в частном доме итальянца. В жилище ворвались пять человек, которые связали Баджо и его родных, после чего выкрали драгоценности, ювелирные украшения и деньги.

Футболист пытался сопротивляться налетчикам, однако ему рассекли голову ударом пистолетной рукоятки. По прошествии 40 минут, как грабители покинули дом итальянца, он сумел избавиться от веревок.

Семья Баджо обратилась в полицию. Стражи порядка ведут розыск напавших на дом обладателя «Золотого мяча».