Обглоданное собакой тело мужчины нашли в Подмосковье
РЕН ТВ: собака обглодала труп в Московской области
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Обглоданное собакой тело мужчины обнаружили на одной из дорог в Московской области. Труп заметил прохожий, сообщает РЕН ТВ.
Мужчина гулял по дороге рядом с деревней Красный Холм около Клина в Подмосковье. Он заметил, как собака что-то ела на обочине дороги.
Прохожий подошел ближе. Оказалось, что собака обгладывает труп 27-летнего мужчины. Рядом с телом находилось зеркало заднего вида от машины.
Причину гибели выясняют правоохранители. Открыто уголовное дело.
Ранее в квартире Сарова обнаружили обезглавленную женщину и труп мужчины.