Обглоданное собакой тело мужчины нашли в Подмосковье

сегодня в 14:27

Обглоданное собакой тело мужчины обнаружили на одной из дорог в Московской области. Труп заметил прохожий, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина гулял по дороге рядом с деревней Красный Холм около Клина в Подмосковье. Он заметил, как собака что-то ела на обочине дороги.

Прохожий подошел ближе. Оказалось, что собака обгладывает труп 27-летнего мужчины. Рядом с телом находилось зеркало заднего вида от машины.

Причину гибели выясняют правоохранители. Открыто уголовное дело.

Ранее в квартире Сарова обнаружили обезглавленную женщину и труп мужчины.