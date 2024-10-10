«Обещали забить»: школьника из Лыткарино унижают одноклассники за поддержку СВО
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Одноклассники занимались буллингом 9-летнего школьника в подмосковном школе в Лыткарино. Причина в том, что ребенок — патриот России, сообщает «МК: срочные новости».
Буллинг начался после того, как ребенок пришел в школу с рюкзаком, окрашенным во флаг РФ. Три сверстника начали докучать ему и спрашивать, каких взглядов ребенок придерживается.
Мальчик ответил, что любит Россию и своих соотечественников. Его отец и дедушка были солдатами, он гордится ими и хочет быть похожим. Также ребенок добавил, что постоянно пишет солдатам ВС РФ письма в зону спецоперации.
Однако агрессоров эти слова только раззадорили. Со временем они начали издеваться над 9-летним патриотом. Они множество раз били мальчика, наносили ему травмы, пинали портфель и пытались сорвать с него флаг. Так продолжалось довольно долго.
Мальчик не рассказывал маме о конфликтах с одноклассниками. Однако однажды пришел домой избитый. Тогда поделился, что это сделали три обидчика на уроке физкультуры.
Мама мальчика попросила директора школы и родителей агрессоров объяснить ситуацию. С хулиганами даже провели соответствующий разговор, но это не помогло.
Последний конфликт произошел 4 октября. Три обидчика снова напали на 9-летнего. Они начали толкать его, оскорблять и бить. Во время стычки ребенку сломали очки.
«Мамочка, они меня обещали забить палками насмерть», — пожаловался по телефону сын маме после нападения.
После этого женщина написала заявление в полицию. Делом заинтересовался следственный комитет.
Ранее сообщалось, что толпа четыре часа забивала подростка в ярославском Угличе. Он получил около 10 переломов.