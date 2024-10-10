«Обещали забить»: школьника из Лыткарино унижают одноклассники за поддержку СВО

Одноклассники занимались буллингом 9-летнего школьника в подмосковном школе в Лыткарино. Причина в том, что ребенок — патриот России, сообщает « МК: срочные новости ».

Буллинг начался после того, как ребенок пришел в школу с рюкзаком, окрашенным во флаг РФ. Три сверстника начали докучать ему и спрашивать, каких взглядов ребенок придерживается.

Мальчик ответил, что любит Россию и своих соотечественников. Его отец и дедушка были солдатами, он гордится ими и хочет быть похожим. Также ребенок добавил, что постоянно пишет солдатам ВС РФ письма в зону спецоперации.

Однако агрессоров эти слова только раззадорили. Со временем они начали издеваться над 9-летним патриотом. Они множество раз били мальчика, наносили ему травмы, пинали портфель и пытались сорвать с него флаг. Так продолжалось довольно долго.

Мальчик не рассказывал маме о конфликтах с одноклассниками. Однако однажды пришел домой избитый. Тогда поделился, что это сделали три обидчика на уроке физкультуры.

Мама мальчика попросила директора школы и родителей агрессоров объяснить ситуацию. С хулиганами даже провели соответствующий разговор, но это не помогло.

Последний конфликт произошел 4 октября. Три обидчика снова напали на 9-летнего. Они начали толкать его, оскорблять и бить. Во время стычки ребенку сломали очки.

«Мамочка, они меня обещали забить палками насмерть», — пожаловался по телефону сын маме после нападения.

После этого женщина написала заявление в полицию. Делом заинтересовался следственный комитет.

Ранее сообщалось, что толпа четыре часа забивала подростка в ярославском Угличе. Он получил около 10 переломов.