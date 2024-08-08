Обернутый в бумагу с гербом Украины мужчина напугал петербуржцев

сегодня в 17:08

Мужчина без одежды, но обклеенный бумагой с украинским гербом, бегал 7 августа по петербуржской улице Рубинштейна, сообщает Baza .

Также нарушитель спокойствия жителей центра Северной столицы кричал проукраинские лозунги. Установлено, что ему 36 лет.

Прохожие позвонили в правоохранительные органы. Однако до приезда сотрудников полиции, мужчину слегка ударил очевидец происшествия.

Затем силовики задержали нарушителя правопорядка. Против него составили протокол о показе нацистской символики на публике.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали гражданина Таджикистана в Санкт-Петербурге. Его подозревают в изнасиловании женщины.