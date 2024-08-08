Обернутый в бумагу с гербом Украины мужчина напугал петербуржцев
Baza: в центре Петербурга задержали голого мужчину, обклеенного флагом Украины
0:23
Мужчина без одежды, но обклеенный бумагой с украинским гербом, бегал 7 августа по петербуржской улице Рубинштейна, сообщает Baza.
Также нарушитель спокойствия жителей центра Северной столицы кричал проукраинские лозунги. Установлено, что ему 36 лет.
Прохожие позвонили в правоохранительные органы. Однако до приезда сотрудников полиции, мужчину слегка ударил очевидец происшествия.
Затем силовики задержали нарушителя правопорядка. Против него составили протокол о показе нацистской символики на публике.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали гражданина Таджикистана в Санкт-Петербурге. Его подозревают в изнасиловании женщины.