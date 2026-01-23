сегодня в 08:29

Объект культурного наследия загорелся в Среднем Кисловском переулке в Москве

В Москве огонь охватил «синодальный дом» — объект культурного наследия, который находится в Среднем Кисловском переулке, сообщает «МК: срочные новости» .

По данным ГУ МЧС России по столице, пожар начался в четырехэтажном административном здании. Сейчас там происходит скрытое горение межэтажных перекрытий. Огонь быстро распространяется. Пожару присвоен 2 ранг.

Здесь располагалось синодальное училище хорового пения, а также квартиры для преподавателей консерватории. В последнее время объект был на реконструкции.

На месте с огнем борются пожарно-спасательные подразделения. Информация о наличии пострадавших уточняется.

Из-за пожара движение по Среднему Кисловскому переулку полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы. Автолюбителям в столичном Дептрансе посоветовали выбирать пути объезда.

Ранее пожар произошел в СНТ в Люберцах. Там загорелся двухэтажный дом. Была опасность, что пламя перекинется на другие постройки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.