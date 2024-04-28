Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области

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Глава областной военной администрации (ОВА) Украины Александр Прокудин в своем Telegram-канале заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

При этом, о каком именно объекте идет речь, украинский чиновник не уточнил.

За прошедшую неделю российская армия нанесла 35 групповых ударов по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК и железнодорожной инфраструктуре, а также средствам ПВО и арсеналам Украины.

ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.