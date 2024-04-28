Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры
Фото - © Unsplash.com
Глава областной военной администрации (ОВА) Украины Александр Прокудин в своем Telegram-канале заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
При этом, о каком именно объекте идет речь, украинский чиновник не уточнил.
За прошедшую неделю российская армия нанесла 35 групповых ударов по объектам энергетической отрасли, предприятиям ВПК и железнодорожной инфраструктуре, а также средствам ПВО и арсеналам Украины.
ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.