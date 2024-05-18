Объект энергоинфраструктуры получил повреждение в Полтавской области Украины

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Прошедшей ночью российские военнослужащие нанесли удары по двум объектам энергетической инфраструктуры на востоке в центральной части Украины. В это время Киев импортировал энергию из Румынии, Польши и Словакии, сообщает РБК .

«Потребители не обесточивались. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении украинской компании «Укрэнерго» в Telegram-канале.

По данным украинского Минэнерго, удары нанесли по энергетическим объектам в Харьковской и Полтавской областях. В данный момент уточняются масштабы повреждений, пострадавших нет. В субботу вечером планируются ограничения промышленных потребителей.

В момент удара по украинским энергообъектам Киев получал аварийные поставки электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по аэродрому и промзоне в городе Миргород Полтавской области Украины.