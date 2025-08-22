«О*****, в дом в*******»: элитный внедорожник врезался в дом на западе Москвы
Внедорожник влетел в фасад дома в Москве
0:16
Элитный внедорожник разбился вдребезги, влетев в фасад жилого дома на западе столицы. Водитель сумел выжить, сообщает «Осторожно, Москва».
Поврежденное авто — черный Cadillac Escalade. ДТП с его участием произошло на Барвихинской улице. Кадры последствий опубликованы в Сети.
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Он врезался в жилой дом, снеся фасад. В результате машина оказалась сильно повреждена — ее передняя часть разбита вдребезги.
Сам водитель, предварительно, не получил серьезных травм. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее такси въехало в КамАЗ на МКАД и задымилось. Пострадали три человека, одного из них эвакуировали на вертолете.