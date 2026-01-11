сегодня в 03:32

NYP: мужчина убил шесть человек в Миссисипи

В результате стрельбы в американском штате Миссисипи погибли 6 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что стрельба стала самой массовой в Миссисипи за почти десятилетие.

Подозреваемым является 24-летний мужчина. По предварительной информации, он строил стрельбу в трех разных районах рядом с городом Уэст-Поинт после того, как ему помешали изнасиловать одну из жертв.

Как пишет издание, мужчина убил своего отца, дядю, трех братьев, один из которых был священнослужителем, и семилетнюю девочку.

