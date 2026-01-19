Нужна пересадка кожи: у пациентки тюменской больницы «прикипели» ноги к батарее

У лежавшей после операции пациентки «прикипели» ноги к батарее в больнице Тюмени

В Тюмени проводится проверка после сообщений, что пациентка одной из больниц города получила сильные ожоги от батареи отопления, пока отходила от анестезии после операции, сообщает РИА Новости .

Предварительно, инцидент произошел в Областной клинической больнице № 2 (ОКБ-2). Информация о происшествии появилась в одном из тюменских пабликов. К посту были прикреплены заключения осмотра ожога врачами ОКБ-1.

По имеющимся данным, у девушки после операции по удалению пластины в голеностопе в ОКБ-2 «ноги прикипели к батарее», пока она находилась под действием анестезии.

Девушка получила ожоги, но ее все равно выписали. После пациентка столкнулась с осложнениями. Сейчас она на стационарном лечении, ей нужна пересадка кожи.

Департамент здравоохранения Тюменской области и ОКБ-2 устанавливают все обстоятельства происшествия. В Депздраве назвали этот инцидент недопустимым и отметили, что примут меры для скорейшей стабилизации состояния пациентки.

Между тем беременные женщины замерзают в гинекологическом отделении центральной районной больницы в Урюпинском районе Волгоградской области. Пациентки утверждают, что боятся заболеть из-за невыносимого холода и отсутствия горячей воды.

