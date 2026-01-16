Беременные женщины замерзают в гинекологическом отделении под Волгоградом

Беременные женщины замерзают в гинекологическом отделении центральной районной больницы в Урюпинском районе Волгоградской области. Пациентки утверждают, что боятся заболеть из-за невыносимого холода и отсутствия горячей воды, сообщает V1.RU .

«Отделение гинекологии Урюпинской ЦРБ. В палатах очень холодно. Из больших окон сильно дует. Руки-ноги холодные. Девочки, лежа на сохранении, в этом холоде имеют риск заболеть еще и простудными заболеваниями. У меня дочь там лежит. Я переживаю, ведь срок маленький», — рассказала обеспокоенная мама одной из пациенток.

По словам женщины, в ванной отсутствует горячая вода, а стены палат в гинекологическом отделении напоминают «картинки из фильма ужасов».

На опубликованных кадрах видно, как в палатах осыпается краска со стен, а с потолков на пациенток падает штукатурка.

В пресс-службу аппарата губернатора Волгоградской области отметили, что по факту обращения пациентов проведена проверка условий пребывания в стационаре Урюпинской ЦРБ. Здание медучреждения полностью обеспечено системами центрального отопления и горячего водоснабжения. Сквозняки возникали из-за того, что пациентки не плотно закрывали окна в палатах. После их корректного закрытия доступ холодного воздуха прекратился.

