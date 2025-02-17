Нулевая терпимость: чиновника из КНР ждет смертная казнь за присвоение миллионов

Мужчина работал в провинции Цзянсу. Китайские следователи выяснили, что он злоупотреблял своими полномочиями на разных должностях в период с 1999 по 2023 год.

Ханьдун помогал физлицам и компаниям приобретать земли и вести бизнес. Он освобождал их от налогов.

В ходе допросов чиновник раскаялся и признал вину. С него взыскали тот ущерб, который он нанес государству. Однако это не спасло мужчину от наказания в виде смертной казни.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно высказывался, что коррупция — главная проблема, угрожающая Китаю. По его словам, данные преступления нужно пресекать, пользуясь принципом «нулевой терпимости».

Ранее эксперт рассказал о торговых отношениях РФ и Китая. По его словам, в 2025 году ожидается их укрепление.