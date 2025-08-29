Нулевая реакция: на Урале внедорожник раздавил 9-летнего мальчика

Водитель внедорожника сбил 9-летнего ребенка на пешеходном переходе в Свердловской области. От полученных травм мальчик скончался на месте, сообщает 112 .

На опубликованных кадрах видно, как мальчик перебегает дорогу по пешеходному переходу. 66-летний водитель иномарки не успевает среагировать и сбивает мальчика, переезжая его передними колесами.

Мальчик возвращался с прогулки, а на противоположной стороне проезжей части его ждала мама, к которой он и рванул. Мальчик не посмотрел по сторонам и угодил под колеса внедорожника. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

