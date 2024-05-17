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НПЗ вспыхнул в результате атаки беспилотников на Туапсе

Киевские боевики утром 17 мая атаковали гражданскую инфраструктуру в Туапсе, сообщает оперштаб Краснодарского края со ссылкой на ЕДДС Туапсинского района.

«В результате падения аппарата произошло возгорание на территории НПЗ, специальные службы приступили к тушению. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края сообщил о попытке ВСУ атаковать объекты в Новороссийске.

Системы ПВО перехватили в городе более 10 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА произошли возгорания.