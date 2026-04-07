Новые подробности: в Москве госпитализировали 28 артистов из Красноярска

В Москве с признаками отравления госпитализировали 28 артистов Красноярского музыкального театра, из-за чего отменили спектакль в театре Моссовета. «Сайт MK.Ru» узнал новые подробности.

Артисты прибыли в столицу утром 5 апреля. Сразу после прилета труппа и технический персонал отправились в «Электротеатр Станиславского» на Тверской улице, где показали балетный спектакль. После выступления гостей накормили обедом: в меню были филе трески, курица с вермишелью, салаты оливье и овощной.

Ночь артисты провели в гостинице «Пекин». Утром 6 апреля нескольким людям стало плохо. Один из машинистов сцены, накануне выбравший филе трески и пюре, почувствовал слабость, тошноту и диарею уже в театре Моссовета. Другие завтракали в гостинице — омлетом, блинами с мясом, яйцами, беконом и овощами.

Днем к отелю прибыли машины скорой помощи. Всех пострадавших с одинаковыми симптомами доставили в городские больницы, где им назначили лечение и поставили капельницы. О выписке пока не сообщается. Среди госпитализированных — 69-летний солист Александр Литвинов.

Роспотребнадзор отберет пробы продуктов в самолете, «Электротеатре Станиславского» и гостинице «Пекин». В ГСУ СКР по Москве сообщили, что следователи осмотрели место происшествия и изъяли документацию, допрашиваются сотрудники гостиницы.

