«Новости.Live»: взрывы прогремели в Харькове

сегодня в 08:27

По сообщениям местных жителей, взрывы прозвучали на окраине Харькова. Об этом сообщает украинское СМИ « Новости.Live ».

Помимо этого, в Киевской области объявили воздушную тревогу.

В направлении украинской столицы сейчас летят российские беспилотники «Герань». Киевские войска также сообщают о том, что ночью вновь отбивали дроны ВС РФ.

Ранее Россия атаковала объекты критической инфраструктуры Украины. При ударах использовали дроны-камикадзе и ракеты наземного базирования.