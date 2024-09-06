«Новости.Live»: взрывы прогремели в Харькове
По сообщениям местных жителей, взрывы прозвучали на окраине Харькова. Об этом сообщает украинское СМИ «Новости.Live».
Помимо этого, в Киевской области объявили воздушную тревогу.
В направлении украинской столицы сейчас летят российские беспилотники «Герань». Киевские войска также сообщают о том, что ночью вновь отбивали дроны ВС РФ.
Ранее Россия атаковала объекты критической инфраструктуры Украины. При ударах использовали дроны-камикадзе и ракеты наземного базирования.