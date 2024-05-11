Новороссийские десантники взяли крупный опорный пункт ВСУ

сегодня в 05:36

Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска взяли крупный опорный пункт ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«На ореховском участке, в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области… десантники штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ», — сказано в публикации

Уточняется, что операция прошла составе группировки войск «Днепр» при поддержке авиации и огня артиллерии.

"Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", — добавили в пресс-службе.