Новогодняя елка сгорела дотла на церемонии включения в Грузии
Фото - © скриншот
В грузинском городе Гардабани главная новогодняя елка вспыхнула и полностью сгорела, сообщает SHOT.
ЧП произошло на церемонии включения праздничных огней на новогоднем дереве. После включения электричества елка сразу вспыхнула. Огонь очень быстро охватил всю конструкцию, и она превратилась в пепел.
Люди в панике разбежались от пожара, они успели отойти на безопасное расстояние. Пострадавших в результате ЧП нет.
На видео с места происшествия показано, что от елки остался только металлический остов. Рядом находится много людей.
