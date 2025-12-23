Новогодняя елка сгорела дотла на церемонии включения в Грузии

ЧП произошло на церемонии включения праздничных огней на новогоднем дереве. После включения электричества елка сразу вспыхнула. Огонь очень быстро охватил всю конструкцию, и она превратилась в пепел.

Люди в панике разбежались от пожара, они успели отойти на безопасное расстояние. Пострадавших в результате ЧП нет.

На видео с места происшествия показано, что от елки остался только металлический остов. Рядом находится много людей.

