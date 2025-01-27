Новое дело возбудили на обвинившего подмосковных полицейских в изнасиловании

Уголовное дело по еще одной статье возбудили на Магомеда Магомедова, обвинившего подмосковных полицейских в пытках изнасиловании шваброй, сообщает Baza .

В Видновском городском суде состоялось заседание по поводу избрания мужчине меры пресечения. На нем стало известно, что в отношении Магомедова возбуждено уголовное дело по двум статьям: 222 УК РФ («Незаконное хранение оружия») и 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Ранее дело было возбуждено только по последней.

На заседании представители обвинения заявили, что мужчина является родственником приверженцев ИГИЛ*, проживающих в Сирии и находящихся в розыске.

Также в ходе заседания судья посмотрела видео, на котором были представлены повреждения Магомедова. Она зафиксировала на аудио факт травмы кисти, следы от электрошокера и то, что из заднего прохода мужчины выпал фрагмент какого-то материала.

В пресс-службе подмосковного МВД разъяснили, что «действий против половой неприкосновенности задержанного не совершалось». Это, по данным ведомства, подтвердил врач. По поводу избиения и ударов электрошокером проводится проверка.

Самого Магомедова заключили под стражу до 22 марта.

Ранее мужчина заявил, что его пытали и изнасиловали трое полицейских. Он выдвинул против них официальные обвинения.

*Террористическая организация, запрещенная в России