Новая «МММ»: мошенники обманули пенсионеров из Ростовской области на 100 млн

Аферисты обманули почти 100 пенсионеров из Ростовской области на 100 млн рублей

Аферисты «втянули» почти 100 пенсионеров из Ростовской области в новую «МММ». Они «инвестировали» не менее 100 млн рублей в потребительские кооперативы — взамен пострадавшим обещали выплатить огромные проценты, сообщает Baza .

Пенсионеры вкладывали средства в кредитные потребительские кооперативы (КПК). Те функционировали на территории всего региона — Шахтах, Ростове-на-Дону и Таганроге.

В начале работы компания обещала выплачивать 13,5% годовых. Затем размер вознаграждения вырос до 29%.

Проценты выплачивали до января прошлого года. Оставшиеся деньги, согласно договору, обязались отправить в сентябре. Однако средства перестали выплачивать.

Всего КПК было четыре. Они подали на банкротство.

Сначала представители компании встречались с «инвесторами» и давали обещания. Потом всем в письменном виде отправили уведомления о том, что долг накопился в связи с «тяжелой экономической обстановкой» в Ростовской области. Позднее офис перестал работать, а руководство компании пропало.

Пенсионеры написали заявления в полицию, Следком и Центробанк. В первых двух ведомствах инициировали доследственную проверку. В ЦБ отметили, что КПК, согласно законодательству, не были частью системы страхования вкладов. Для возврата средств им порекомендовали обращаться в суд.

Средства «инвесторов», вероятно, украли. Прошлые владельцы подались в бега. Арбитражный суд установил временного управляющего КПК.

От действий экс-руководства могли пострадать больше людей. Размер ущерба доходит до одного млрд. По словам управляющего, в ближайшее время силовики могут возбудить дело о мошенничестве в отношении создателей КПК.

