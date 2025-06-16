NourNews: Израиль нанес удар по штаб-квартире иранского гостелевидения

Израильская армия атаковала штаб-квартиру иранского государственного телевидения. Удар произошел прямо во время выпуска новостей, сообщает ТАСС со ссылкой на NourNews.

Атакована была штаб-квартира телерадиокомпании Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). После удара граждан предупредили о возможных перебоях в работе радио и телевидения.

Baza опубликовала кадры с прямого эфира. Телеведущая вела новости, как вдруг по зданию ударили. Послышался звук взрыва. В этот момент камера затряслась, осыпался потолок. Женщина тут же встала с места и последовала в безопасное место. Все это время в кадре слышны крики.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. Тегеран ударил в ответ ракетами. Стороны продолжают обмениваться атаками.

Ранее представители Ирана заявили, что не планируют начинать переговоры с Израилем, пока не прекратятся удары. Об этом Тегеран рассказал посредникам в Катаре и Омане.