Noticias Caracol: рухнувший в Колумбии пассажирский самолет разрушен

Пассажирский самолет Beechcraft 1900, рухнувший в Колумбии с 13 пассажирами и двумя членами экипажа, полностью разрушен, выживших нет, сообщает RT .

Об этом рассказало издание Noticias Caracol со ссылкой на секретаря по безопасности провинции Северный Сантандер Джорджа Кинтеро. По его словам, первыми обломки обнаружили местные фермеры.

«Самолет был найден полностью разрушенным», — отметил Кинтеро.

Он уточнил, что специалисты занимаются извлечением тел погибших.

