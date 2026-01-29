Noticias Caracol: рухнувший в Колумбии пассажирский самолет разрушен
Пассажирский самолет Beechcraft 1900, рухнувший в Колумбии с 13 пассажирами и двумя членами экипажа, полностью разрушен, выживших нет, сообщает RT.
Об этом рассказало издание Noticias Caracol со ссылкой на секретаря по безопасности провинции Северный Сантандер Джорджа Кинтеро. По его словам, первыми обломки обнаружили местные фермеры.
«Самолет был найден полностью разрушенным», — отметил Кинтеро.
Он уточнил, что специалисты занимаются извлечением тел погибших.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.