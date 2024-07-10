Норвежский самолет Р-8А «Посейдон» засекли у границы РФ над Баренцевым морем

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МО РФ: МиГ-31 подняли в воздух из-за норвежского самолета над Баренцевым морем

Средства контроля воздушного пространства в среду засекли самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, который приближался к государственной границе РФ над акваторией Баренцева моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В целях недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении.

При появлении российского истребителя норвежский самолет развернулся и покинул территорию. Российские военнослужащие не допустили нарушения госграницы РФ, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

В оборонном ведомстве добавили, что полет отечественного истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись перехвата датского самолета F-16 российским истребителем. На кадрах российский боевой самолет настигает истребитель ВВС Дании, после чего он выполнил разворот.