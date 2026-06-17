Номинанта на «Грэмми» Mystikal приговорили к 20 годам за изнасилование

В США номинанта на премию «Грэмми» рэпера Mystikal (настоящее имя — Майкл Лоуренс Тайлер) приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказал местный телеканал WBRZ 2, музыкант совершил преступление в собственном доме в штате Луизиана в 2022 году.

Сначала Mystikal грозил пожизненный срок в колонии. Но его уменьшили, так как рэпер пошел на сделку со следствием.

Кроме того, в 2004 году он уже был осужден по делу об изнасиловании и отсидел в тюрьме 6 лет. После этого его зарегистрировали как секс-преступника.

Его альбом Tarantula номинировали в 2003 году на американскую музыкальную премию «Грэмми» как лучший рэп-альбом года.

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