Номинанта на «Грэмми» Mystikal приговорили к 20 годам за изнасилование
В США номинанта на премию «Грэмми» рэпера Mystikal (настоящее имя — Майкл Лоуренс Тайлер) приговорили к 20 годам тюрьмы за изнасилование, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказал местный телеканал WBRZ 2, музыкант совершил преступление в собственном доме в штате Луизиана в 2022 году.
Сначала Mystikal грозил пожизненный срок в колонии. Но его уменьшили, так как рэпер пошел на сделку со следствием.
Кроме того, в 2004 году он уже был осужден по делу об изнасиловании и отсидел в тюрьме 6 лет. После этого его зарегистрировали как секс-преступника.
Его альбом Tarantula номинировали в 2003 году на американскую музыкальную премию «Грэмми» как лучший рэп-альбом года.
Ранее сына принцессы Норвегии посадили на 4 года в колонию за изнасилование.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.