Ночью ВСУ дронами попытались нанести удар по России

Украинские войска попытались нанести удар по объектам на территории России с помощью беспилотников самолетного типа. Средства ПВО РФ предотвратили атаку, сообщает Минобороны.

Российские солдаты сбили 50 дронов противника. Наибольшее их количество уничтожено над Брянской областью — 28 единиц.

12 дронов ВСУ ликвидированы под Курском, четыре около Новгорода. Два беспилотника выведены из строя над Смоленской, еще столько же над Тульской, по одному над Тверской и Орловской областями.

Ранее украинский дрон атаковал Каспийск в Республике Дагестан. Удар мог быть нанесен беспилотником на базе А-22 «Летучая лисица».